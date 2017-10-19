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Palestinian workers smoke out bees as they remove frames from beehives to collect honeybee combs during the harvest at an apiary near Beit Hanun in the northern Gaza Strip on April 30, 2017. Jihad Abu Shamalah, the owner of the apiary from Gaza cultivates 450 hives, producing some 4000 kilos of honey every year which is only sold in the Gaza Strip. / AFP PHOTO / MOHAMMED ABED
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Пчелы. Снимок иллюстративный.

Фото: MOHAMMED ABED/AFP

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Palestinian workers smoke out bees as they remove frames from beehives to collect honeybee combs during the harvest at an apiary near Beit Hanun in the northern Gaza Strip on April 30, 2017. Jihad Abu Shamalah, the owner of the apiary from Gaza cultivates 450 hives, producing some 4000 kilos of honey every year which is only sold in the Gaza Strip. / AFP PHOTO / MOHAMMED ABED
MOHAMMED ABED/AFP

Европу накрыл экологический Армагеддон

19.10.2017 16:49
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Нидерландские, немецкие и британские ученые показали, что в Германии за последние 27 лет исчезло от 76 до 82 процентов летающих насекомых. Специалисты допускают, что в Западной и Центральной Европе складывается аналогичная ситуация. Исследование опубликовано в журнале Plos One, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Independent.

«Мы, кажется, делаем огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни, и в настоящее время находимся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, все рухнет», - отмечает соавтор Дейв Гулсон.

Замеры проводились в 63 немецких природоохранных зонах. В 1989 году в ловушку ежедневно попадало около десяти граммов летающих насекомых, тогда как в 2016 году этот показатель снизился примерно в пять раз (точные данные зависят от сезона наблюдений).

Исследование основано на данных, полученных учеными от любителей-энтомологов. Специалисты предполагают, что вне пределов природоохранных территорий, где не налажена защита животных и растений, ситуация еще хуже.

Точная причина резкого снижения числа летающих насекомых неизвестна. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей произошедшее, ученые считают резкое повышение в последние четверть века использования гербицидов и пестицидов в сельском хозяйстве.

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