Европу накрыл экологический Армагеддон

«Мы, кажется, делаем огромные участки земли непригодными для большинства форм жизни, и в настоящее время находимся на пути к экологическому Армагеддону. Если мы потеряем насекомых, все рухнет», - отмечает соавтор Дейв Гулсон.
Замеры проводились в 63 немецких природоохранных зонах. В 1989 году в ловушку ежедневно попадало около десяти граммов летающих насекомых, тогда как в 2016 году этот показатель снизился примерно в пять раз (точные данные зависят от сезона наблюдений).
Исследование основано на данных, полученных учеными от любителей-энтомологов. Специалисты предполагают, что вне пределов природоохранных территорий, где не налажена защита животных и растений, ситуация еще хуже.
Точная причина резкого снижения числа летающих насекомых неизвестна. Наиболее вероятной гипотезой, объясняющей произошедшее, ученые считают резкое повышение в последние четверть века использования гербицидов и пестицидов в сельском хозяйстве.