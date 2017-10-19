На Луне нашли гигантский туннель: будущий дом человечества?

Результаты наблюдений, проведенных с помощью космического аппарата Kaguya, показали, что на поверхности Луны имеется пещера протяженностью около 50 километров.

По мнению специалистов, полость в скальных породах может послужить в будущем убежищем для астронавтов, которые высадятся на естественный спутник Земли. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Как отметили эксперты, пещера возникла около 3,5 миллиарда лет назад в результате вулканической активности. Она находится под комплексом лавовых куполов, называемых холмами Мариуса, пишет lenta.ru.

Вращающийся вокруг Луны искусственный спутник сначала обнаружил отверстие диаметром 50 метров и такой же глубины. Однако результаты исследования полости с помощью радиоволн показали, что она является входом в длинную лавовую трубку.

Астрономы полагают, что пещера может быть подходящим местом для строительства постоянной базы для астронавтов. Она будет защищать людей от солнечной радиации и космических лучей.

Фотографию туннеля можно посмотреть здесь.