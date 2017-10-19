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TOPSHOT - A tree is silhouetted as a
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Луна. Фото иллюстративное.

Фото: Ye Aung Thu/AFP

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TOPSHOT - A tree is silhouetted as a "supermoon" rises over Heho, Myanmar's Shan state, on November 14, 2016. Skygazers headed to high-rise buildings, ancient forts and beaches on November 14 to witness the closest "supermoon" to Earth in almost seven decades, hoping for dramatic photos and spectacular surf. The moon will be the closest to Earth since 1948 at a distance of 356,509 kilometres (221,524 miles), creating what NASA described as "an extra-supermoon". / AFP PHOTO / YE AUNG THU
Ye Aung Thu/AFP

На Луне нашли гигантский туннель: будущий дом человечества?

19.10.2017 14:49
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Результаты наблюдений, проведенных с помощью космического аппарата Kaguya, показали, что на поверхности Луны имеется пещера протяженностью около 50 километров.

По мнению специалистов, полость в скальных породах может послужить в будущем убежищем для астронавтов, которые высадятся на естественный спутник Земли. Об этом сообщает издание The Japan Times.

Как отметили эксперты, пещера возникла около 3,5 миллиарда лет назад в результате вулканической активности. Она находится под комплексом лавовых куполов, называемых холмами Мариуса, пишет lenta.ru.

Вращающийся вокруг Луны искусственный спутник сначала обнаружил отверстие диаметром 50 метров и такой же глубины. Однако результаты исследования полости с помощью радиоволн показали, что она является входом в длинную лавовую трубку.

Астрономы полагают, что пещера может быть подходящим местом для строительства постоянной базы для астронавтов. Она будет защищать людей от солнечной радиации и космических лучей.

Фотографию туннеля можно посмотреть здесь.

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