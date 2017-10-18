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A dark line is seen snaking across the lower half of the sun in this image from NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) taken February 10, 2015. SDO shows colder material as dark and hotter material as light, so the line is, in fact, an enormous swatch of colder material hovering in the sun's atmosphere, the corona. Stretched out, that line or solar filament as scientists call it would be more than 533,000 miles long, or longer than 67 Earths lined up in a row, according to NASA. REUTERS/NASA/SDO/Handout (OUTER SPACE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
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Солнце

Фото: NASA/REUTERS

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A dark line is seen snaking across the lower half of the sun in this image from NASA's Solar Dynamics Observatory (SDO) taken February 10, 2015. SDO shows colder material as dark and hotter material as light, so the line is, in fact, an enormous swatch of colder material hovering in the sun's atmosphere, the corona. Stretched out, that line or solar filament as scientists call it would be more than 533,000 miles long, or longer than 67 Earths lined up in a row, according to NASA. REUTERS/NASA/SDO/Handout (OUTER SPACE - Tags: SCIENCE TECHNOLOGY) FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS
NASA/REUTERS

Астрономы: Земле угрожает разрушительная солнечная вспышка

18.10.2017 18:48
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Солнце может стать одной самых больших угроз для нас в ближайшие 100 лет. Если мощная вспышка на желтом карлике, подобная той, которая воздействовала на Землю 150 лет назад, ударит по нам сегодня, все электрические сети, спутниковые коммуникации и интернет могут выйти из строя. Новое исследование показывает, что такое событие, вероятно, произойдет в течение следующего столетия.

Ави Леб и Манасви Лингам из Гарвардского университета изучали данные о других солнечных системах, чтобы понять, насколько вероятны супервспышки и как они могут повлиять на нас, передает New Scientist.

Они обнаружили, что самые экстремальные вспышки, вероятно, будут происходить на звезде, подобной нашему Солнцу, примерно каждые 20 млн лет. Худшее, что могут сделать эти энергетические всплески, — разрушить озоновый слой Земли, спровоцировать мутации ДНК обитателей планеты и уничтожить экосистемы, пишет "Моя Планета".

Но в более короткий промежуток времени возможны менее интенсивные супервспышки, которые тем не менее также могут вызвать проблемы. В 1859 году мощный солнечный шторм (первое зарегистрированное событие такого рода, также известное как «Событие Кэррингтона») нарушил работу телеграфных систем и даже в ряде случаев спровоцировал удары электрическим током телеграфистов.

«Тогда было не так много технологий, поэтому урон был не очень значительным, но, если бы это произошло в современном мире, ущерб мог исчисляться триллионами долларов, — говорит Леб. — Подобная вспышка сегодня может обрушить все электрические сети, все компьютеры, все системы охлаждения на ядерных реакторах. Может произойти много плохого».

Предыдущая работа показала, что такое событие, вероятно, произойдет в следующем столетии. Ученые дают 12% на повторение такой вспышки в ближайшие десять лет. Но, похоже, никто не беспокоится об этом, говорит Леб. Когда заходит речь о космических угрозах, все в основном вспоминают астероиды, но Леб и Лингам обнаружили, что супервспышки будут столь же смертоносными и столь же вероятными.

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