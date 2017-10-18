В четверг в Эстонии сохранится промозглая погода

Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный 3-8, на северном побережье порывами до 10 м/с.
Температура воздуха 7-11 градусов тепла.
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Фото: Mailiis Ollino/
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается переменная облачность, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный 3-8, на северном побережье порывами до 10 м/с.
Температура воздуха 7-11 градусов тепла.
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