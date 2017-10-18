В четверг в Эстонии сохранится промозглая погода

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается переменная облачность, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер западный и северо-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха 3-8, на побережье до 11 градусов тепла.