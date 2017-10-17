Как накрывшая Эстонию тьма повлияла на потребление электричества

Дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара, занесенные ураганом «Офелия» в небо над Европой и около полудня погрузившие Эстонию в сумерки, не сказались на обычном потреблении электроэнергии, утверждает оператор электросистемы Elering.

«Специалисты центра управления системами Elering говорят, что, по их данным, внезапно наступившие среди дня сумерки не привели к росту потребления электроэнергии, нагрузка на электросети осталась в пределах нормы», - сообщил BNS пресс-секретарь Elering Айн Кестер.

«В прежние годы, когда в уличных фонарях использовались осветительные лампы накаливания, такой резкий спад освещенности сразу ощущался, но в наши дни, когда используются экономичные лампы, это влияние не так заметно», - добавил Кестер.

Биржевая стоимость электроэнергии в среду на бирже Nord Pool в эстонском ценовом регионе выросла по сравнению со вторником на 15,7 процента до 37,37 евро за мегаватт-час. В среду с 17 до 20 часов средняя биржевая цена электроэнергии составит 73,50 евро, а с 19 до 20 часов вырастет до 83,02 евро за мегаватт-час.

Во вторник в районе 13 часов Таллинн погрузился во тьму - небо покрылось свинцовыми тучами, местами наблюдалась молния. По данным фотографий со спутников видно, что до Эстонии дошел дым и копоть пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара.

"Мы рассмотрели фотографии со спутников, да и метеослужба Финляндии подтвердила, что до нас дошел как дым и копоть пожаров в Португалии, так и частично пыль из Сахары", - рассказала синоптик Тайми Пальяк в интервью радионовостям ERR.

"Информацией о химическом составе воздуха мы не располагаем, так как не занимаемся подобными замерами, - добавила она. - Темнота и осадки сохранятся до конца дня, к вечеру темные тучи начнут уходить из Эстонии".

Синоптик заверяет, что в среду утром воздушные массы изменят направление и в Эстонию придут более чистые и прохладные воздушные массы.