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Ветреная погода.

Фото: Küllike Rooväli

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Tuuline ilm.
Küllike Rooväli

Вторник в Эстонии будет ветреным и дождливым

16.10.2017 16:29
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Активный атлантический циклон смещается на Скандинавию, а его ложбина низкого давления с дождевыми облаками перемещается сегодня через Эстонию на восток. Теплый воздух продолжает поступать к нам. Юго-западный ветер усиливается и к вечеру его порывы на побережье достигнут 20 м/с.

Во вторник, 17 октября, в Эстонии уплотнится облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный, южный усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15-18, вечером на континенте порывы 15, на островах и побережье 20 м/с.

Температура воздуха составит 9-14°C.

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