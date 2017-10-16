Вторник в Эстонии будет ветреным и дождливым

Активный атлантический циклон смещается на Скандинавию, а его ложбина низкого давления с дождевыми облаками перемещается сегодня через Эстонию на восток. Теплый воздух продолжает поступать к нам. Юго-западный ветер усиливается и к вечеру его порывы на побережье достигнут 20 м/с.
Во вторник, 17 октября, в Эстонии уплотнится облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный, южный усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15-18, вечером на континенте порывы 15, на островах и побережье 20 м/с.
Температура воздуха составит 9-14°C.