Вторник в Эстонии будет ветреным и дождливым

Активный атлантический циклон смещается на Скандинавию, а его ложбина низкого давления с дождевыми облаками перемещается сегодня через Эстонию на восток. Теплый воздух продолжает поступать к нам. Юго-западный ветер усиливается и к вечеру его порывы на побережье достигнут 20 м/с.