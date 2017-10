Ураган "Офелия" накрыл Ирландию: сорванные крыши, поваленные деревья и первая жертва

foto

Waves break on Longships lighthouse off the coast of Lands End, Cornwall, as Hurricane Ophelia hits the UK and Ireland with gusts of up to 80mph.

Ben Birchall/PA Wire/PA Images