Ураган "Офелия" движется в сторону Европы

14 октября тропический циклон окажет влияние на Азорские острова, в юго-восточной части которых может выпасть более 10 см осадков. Возможны наводнения. По прогнозам на 13 октября, после Азорских островов «Офелия» продолжит путь на северо-восток и к 17 октября может достичь Ирландии и северной части Великобритании, пишет stormnews.ru.