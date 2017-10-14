14 октября тропический циклон окажет влияние на Азорские острова, в юго-восточной части которых может выпасть более 10 см осадков. Возможны наводнения. По прогнозам на 13 октября, после Азорских островов «Офелия» продолжит путь на северо-восток и к 17 октября может достичь Ирландии и северной части Великобритании, пишет stormnews.ru.
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Фото: EPA
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Satelliidifoto orkaan Opheliast
EPA
Ураган "Офелия" движется в сторону Европы
14.10.2017 11:35
Ураган «Офелия», который находится в 995 км к юго-востоку от Азорских островов, продолжает движение в Атлантическом океане на северо-восток со скоростью 13 км/ч. Скорость ветра оценивается в 165 км/ч, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
Jaga |
Hurricane #Ophelia is now at category 2 with peak winds of near 100 mph. Still moving very slowly south-west of the Azores. pic.twitter.com/4gJGdE0nc6— Met Office Storms (@metofficestorms) 12 Ð¾ÐºÑ‚ÑÐ±Ñ€Ñ 2017 Ð³.