Восстановление озонового слоя Земли оказалось под угрозой

Увеличение выбросов хлорсодержащих химических веществ, производимых на территории Китая и Индии, может замедлить прогресс, достигнутый в восстановлении озонового слоя.

Подписанный 30 лет назад Монреальский протокол стал ключом к решению проблемы разрушения озонового слоя Земли, обязав страны мира отказаться от производства вредных веществ, пишет Би-би-си.

Год назад ученые впервые обнаружили, что образовавшаяся над Антарктидой озоновая дыра начала уменьшаться. По прогнозам экспертов, озоновый слой должен был полностью восстановиться к 2050 году, однако теперь исследователи считают, что эта дата может быть отложена еще на 30 лет.

Причиной тому стали химические вещества, которые прежде считались безопасными из-за небольших сроков жизни. Теперь к числу новых врагов озонового слоя отнесли дихлорметан, использующийся как промышленный растворитель, и дихлорэтан, применяемый в производстве ПВХ. Скопление этих веществ в атмосфере за последние десять лет увеличилось на 60%, а их основным источником стало производство в Китае и Индии.

«Мы считаем, что если эти выбросы продолжатся, то восстановление слоя будет отложено. …Сейчас примерная дата восстановления озонового слоя — 2050 год, однако исследования показывают, что дата может сдвинуться на 20–30 лет в зависимости от будущих выбросов таких веществ, как дихлорметан», — заявил Дэвид Орам из Университета Восточной Англии.

Кроме того, существует проблема возникновения новых дыр. Так, специалисты из Гарвардского университета провели исследование, по результатам которого выяснилось, что защитный озоновый слой над центральной частью США уязвим для эрозии.