Суббота в Эстонии обещает быть пасмурной и дождливой

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи без существенных осадков, местами туман. Утром на западе страны начнется дождь. Ветер северо-западный и западный 3-9 м/с, утром на островах сменит направление на южное и юго-восточное. Температура воздуха от 1-6, на побережье местами до 10 градусов тепла.