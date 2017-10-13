Днем также облачная с прояснениями погода, осадки распространятся с запада на восток страны. Ветер южных направлений 4-10, на островах и побережье порывами 15 м/с, вечером на островах ветер сменит направление на западное. Температура воздуха 7-10, на западе страны вечером до 13 градусов тепла.
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Осень.
Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF
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URMAS LUIK/PRNPM/EMF
Суббота в Эстонии обещает быть пасмурной и дождливой
13.10.2017 12:55
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи без существенных осадков, местами туман. Утром на западе страны начнется дождь. Ветер северо-западный и западный 3-9 м/с, утром на островах сменит направление на южное и юго-восточное. Температура воздуха от 1-6, на побережье местами до 10 градусов тепла.
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