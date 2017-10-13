prognoz.ee -
Погода
07.12.2015. Tallinn. Torm merel. Viimsi muul, torm, lained, Tallinna siluett, meri. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
1/1

Волны на Балтийском море.

Фото: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

foto
//f12.pmo.ee/8-IJGsw30H0QRClXoEFWjYaxQkU=/200x200/smart/nginx/o/2016/09/30/5901503t1hda6d.jpg
//f12.pmo.ee/pqSNLXuAx5RVitCMAqeQCL9ygHQ=/566x0/nginx/o/2016/09/30/5901503t1hda6d.jpg
07.12.2015. Tallinn. Torm merel. Viimsi muul, torm, lained, Tallinna siluett, meri. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES
EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

В пятницу на Балтийском море ожидаются большие волны

13.10.2017 10:59
Распечатать

Сильный ветер в пятницу поднимает на Балтийском море волны до 3,5 метра, предупреждает служба погоды.

В северной части Балтийского моря в пятницу северо-западный и северный ветер 8-11, порывами 14-17 м/сек, к вечеру ослабеет до 8-11 м/сек, предстоящей ночью сменит направление на западное 4-10, к утру на южное 8-12 м/сек. Высота волны в пятницу 2-3,5 метра. Местами дождь, видимость умеренная.

На Финском заливе утром усиливается северо-восточный ветер порывами 15 м/сек, к вечеру сменит направление на северное и ослабеет до 8 — 11 м/сек,ночью ветер западный, 4-10 м/сек. Высота волны 1 -2,5 метра. Местами дождь, видимость умеренная.

В проливе Вяйнамере и в северной части Рижского залива ветер западный и северо-западный, 8- 11, порывами 15- 17 м/сек, к вечеру северо-западный ветер ослабеет, ночью ветер западных направлений, к утру южных, 4-10 м/сек. Высота волны 1-2 метра. Местами дождь, видимость умеренная.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
балтийское море · волны
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook