В пятницу на Балтийском море ожидаются большие волны

Сильный ветер в пятницу поднимает на Балтийском море волны до 3,5 метра, предупреждает служба погоды.

В северной части Балтийского моря в пятницу северо-западный и северный ветер 8-11, порывами 14-17 м/сек, к вечеру ослабеет до 8-11 м/сек, предстоящей ночью сменит направление на западное 4-10, к утру на южное 8-12 м/сек. Высота волны в пятницу 2-3,5 метра. Местами дождь, видимость умеренная.

На Финском заливе утром усиливается северо-восточный ветер порывами 15 м/сек, к вечеру сменит направление на северное и ослабеет до 8 — 11 м/сек,ночью ветер западный, 4-10 м/сек. Высота волны 1 -2,5 метра. Местами дождь, видимость умеренная.

В проливе Вяйнамере и в северной части Рижского залива ветер западный и северо-западный, 8- 11, порывами 15- 17 м/сек, к вечеру северо-западный ветер ослабеет, ночью ветер западных направлений, к утру южных, 4-10 м/сек. Высота волны 1-2 метра. Местами дождь, видимость умеренная.