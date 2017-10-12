Синоптики: на Эстонию надвигается новая зона осадков, станет холоднее

Циклон с Эстонии отступает на Россию и уносит с собой дождевые облака. Вероятность осадков уменьшается, но усиливается северо-западный, северный ветер, который принесет нам более прохладный воздух. К вечеру с моря на Эстонию распространится гребень высокого давления и, благодаря его стараниям, начнутся прояснения и предстоящая ночь будет без осадков, но прохладной, а завтра к утру к островам подойдет новая зона осадков.