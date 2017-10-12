Днем, 13 октября, облачно, местами пройдет дождь. Ветер северный, северо-западный 5-11, на островах, побережье порывы 15-17 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 7..11°C.
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Фото: Liis Treimann
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Vihmane ilm
Liis Treimann
Синоптики: на Эстонию надвигается новая зона осадков, станет холоднее
12.10.2017 14:49
Циклон с Эстонии отступает на Россию и уносит с собой дождевые облака. Вероятность осадков уменьшается, но усиливается северо-западный, северный ветер, который принесет нам более прохладный воздух. К вечеру с моря на Эстонию распространится гребень высокого давления и, благодаря его стараниям, начнутся прояснения и предстоящая ночь будет без осадков, но прохладной, а завтра к утру к островам подойдет новая зона осадков.
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