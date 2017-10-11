По-прежнему дождливо, но уже теплее: синоптики рассказали о погоде в четверг

Циклоны продолжают перемещаться с запада на восток по уже проторенному пути - с юга Скандинавии через Финский залив, неся с собой плотные дождевые облака. В этот раз циклон принесет с собой не только обильные дожди, но и немного более теплую воздушную массу.
В четверг, 12 октября, в Эстонии будет облачно и дождливо, местами осадки сильные. Ветер южный, юго-восточный 3-9, на островах 6-11, порывы до 15 м/с, на юго-западе Эстонии ветер повернет к юго-западному.
Температура воздуха 7-10, на островах до 13°C.