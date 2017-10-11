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Weddelli meri.
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Море Уэддела.

Фото: Walter Huber/picture alliance / moodboard/Scanpix

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Weddelli meri.
Walter Huber/picture alliance / moodboard/Scanpix

В Антарктиде нашли загадочную гигантскую дыру

11.10.2017 15:03
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В морском ледяном щите Антарктиды появилась дыра размером с озеро Верхнее в Северной Америке. Об этом рассказали ученые из Торонтского университета в Канаде в интервью изданию Motherboard, передает «Лента.ру».

По словам исследователей, обычно крупные полыньи формируются в относительной близости от границы льда и моря, однако новое образование расположено в нескольких сотнях километров от линии раздела. Это указывает на то, что оно появилось в результате каких-то неизвестных процессов.

Полынья появилась около 9 сентября 2017 года в районе Моря Уэддела. Однако дыры в ледяной корке наблюдались и раньше. Так, в 70-х годах XX века в том же месте возникла другая полынья, однако из-за отсутствия спутниковых средств наблюдения она осталась неизученной. В течение последующих 40 лет ледяной покров моря оставался цельным.

Исследователи считают, что пока преждевременно говорить, что дыра в морском льду возникла из-за глобального изменения климата. Однако уже известно, что полынья влияет на конвекцию в море, в результате чего теплая вода будет подниматься к поверхности и может препятствовать исчезновению отверстия.

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