Дождь и порывистый ветер испортят вторник в Эстонии

Во вторник, 10 ноября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер в основном юго-восточный, южный, на островах северо-западный 4-10, порывы 15, к вечеру на островах усилится до 20 м/с.
Температура воздуха составит 7-11°C.
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Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF
На погоду в Эстонии влияют циклоны. Один циклон над Центральной Балтикой заполняется и смещается на юго-восток. Другой циклон перемещается с Украины через Эстонию на Финский залив. Поэтому дождевые облака кружат над Эстонией. В центре циклона ветер неустойчивый по направлению и слабый, однако при смещении циклона ветер будет порывистым. Так на островах порывы западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с.
Во вторник, 10 ноября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер в основном юго-восточный, южный, на островах северо-западный 4-10, порывы 15, к вечеру на островах усилится до 20 м/с.
Температура воздуха составит 7-11°C.
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