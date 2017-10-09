prognoz.ee -
Погода
PRN01: VIHM : P
1/1

Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

foto
//f11.pmo.ee/QD-RQ1uKy8MAAGuv5qyETHvh418=/200x200/smart/nginx/o/2017/10/02/7164389t1h010e.jpg
//f11.pmo.ee/wB3fb_zERFzR5eucLaTNV3ZW3f0=/566x0/nginx/o/2017/10/02/7164389t1h010e.jpg
PRN01: VIHM : P
URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Дождь и порывистый ветер испортят вторник в Эстонии

09.10.2017 14:45
Распечатать

На погоду в Эстонии влияют циклоны. Один циклон над Центральной Балтикой заполняется и смещается на юго-восток. Другой циклон перемещается с Украины через Эстонию на Финский залив. Поэтому дождевые облака кружат над Эстонией. В центре циклона ветер неустойчивый по направлению и слабый, однако при смещении циклона ветер будет порывистым. Так на островах порывы западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с.

Во вторник, 10 ноября, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер в основном юго-восточный, южный, на островах северо-западный 4-10, порывы 15, к вечеру на островах усилится до 20 м/с.

Температура воздуха составит 7-11°C.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
ветер · дождь · октябрь · синоптики
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook