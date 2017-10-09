Дождь и порывистый ветер испортят вторник в Эстонии

На погоду в Эстонии влияют циклоны. Один циклон над Центральной Балтикой заполняется и смещается на юго-восток. Другой циклон перемещается с Украины через Эстонию на Финский залив. Поэтому дождевые облака кружат над Эстонией. В центре циклона ветер неустойчивый по направлению и слабый, однако при смещении циклона ветер будет порывистым. Так на островах порывы западного ветра могут достигнуть 15-20 м/с.