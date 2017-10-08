Синоптики: циклон принесет в Эстонию сильные дожди

В ближайшие дни на погоду в Эстонии будут влиять циклоны. Один из них в хорошем темпе перемещается с Черного моря к нам на Финский залив. Связанные с циклоном обильные дожди достигнут востока Эстонии к середине дня, но и остальные районы республики без дождя не останутся. Ветер перейдет к северо-восточному и будет порывистым. Температура воздуха устремится к 10-ти градусной отметке.