Днем, 9 октября, облачно. Во многих местах дождь. Ветер восточных направлений 4-9 м/с, во второй половине дня на побережье и островах усилится восточный, северо-восточный ветер 5-12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 8..10°C.
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Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees
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Pärnus Koidula pargis toimunud kontserdi kuulajaid vihm ei heidutanud.
Urmas Luik / Pärnu Postimees
Синоптики: циклон принесет в Эстонию сильные дожди
08.10.2017 13:59
В ближайшие дни на погоду в Эстонии будут влиять циклоны. Один из них в хорошем темпе перемещается с Черного моря к нам на Финский залив. Связанные с циклоном обильные дожди достигнут востока Эстонии к середине дня, но и остальные районы республики без дождя не останутся. Ветер перейдет к северо-восточному и будет порывистым. Температура воздуха устремится к 10-ти градусной отметке.
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