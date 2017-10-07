В начале недели в Эстонии ожидается дождливая и ветреная погода

В ночь на понедельник облачно с прояснениями, на востоке страны дожди. Ветер южных направлений, утром восточный и юго-восточный, 3-9, до полуночи на побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 0-6, местами 9 градусов тепла. Днем облачно, временами дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 4-9, на северном побережье 5-12, во второй половине дня порывами до 15-20 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно, временами дожди. Ветер переменных направлений, 1-5, на северном побережье восточный и северо-восточный, 5-11, порывами до 15 м/сек. На островах ветер северный и северо-западный, 8-13, порывами до 15-20 м/сек. Температура воздуха 3-9 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, кратковременные дожди, к вечеру осадков станет меньше. Ветер юго-восточный, 5-11, порывами до 15, на островах северо-западный, 7-12, порывами до 15-20 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла.

В ночь на среду облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. На севере страны ветер северо-восточный и восточный, 5-11, до полуночи порывами до 15 м/сек. На юге страны и островах ветер юго-западный и западный, 3-9, до полуночи на островах и западном побережье порывами до 15 м/сек. К утру ветер уляжется. Температура воздуха 2-8, на побережье местами 10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 3-7 м/сек. Температура воздуха 7-12 градусов тепла.