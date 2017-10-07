Прекрасная новость для любителей животных

11 часов в воскресенье в Таллиннском зоопарке откроется новый павильон для белых медведей.

Стоимость строительства составила более трех миллионов евро. Таллинн внес 2,7 млн евро, благотворители посредством фонда «Tallinna Loomaaia Sõprade selts» – более 350 000 евро, и государство – 35 000 евро. Строительные работы осуществлены Astlanda Ehitus OU.

«Отрадно констатировать, что проект, который начался с гражданской инициативы в 2012 году, при сотрудничестве нескольких сторон успешно завершился, пожертвования на строительство дома для белых медведей совершали как частные лица, так и организации, – сказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт. – В результате крупных городских инвестиций белые медведи наконец-то обрели соответствующие современным требованиям условия жизни».

По случаю открытия «Мира белого медведя» перед павильоном в большой палатке пройдет ряд мероприятий: вести праздник будет белый медведь Торми, Kalev будет угощать конфетами, выступит Оркестр полиции и погранохраны. В ходе мероприятий будет проходить сбор денег для медведей. Мероприятия продолжатся до 15 часов, инфопункт закроется в 17 часов.

В полдень субботы в Таллиннском зоопарке прошло мероприятие в честь открытия нового павильона, где выступили директор зоопарка Тийт Маран, премьер-министр Юри Ратас, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, инициатор проекта Вероника Падар и другие.

В Таллиннском зоопарке живут четыре белых медведя: медведь Норд, медведица Фрида и их медвежата – Нора и Арон.