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Orkaan Nate nõudis Kesk-Ameerikas vähemalt 28 inimese elu.
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Фото: Moises Castillo/AP/Scanpix

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Orkaan Nate nõudis Kesk-Ameerikas vähemalt 28 inimese elu.
Moises Castillo/AP/Scanpix

"Нэйт" усилился до урагана и угрожает мексиканским курортам и побережью США

07.10.2017 09:48
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Тропический шторм "Нэйт" усилился до урагана, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). Ураган, который унес жизни 28 человек, движется к побережью Мексики и США.

По данным синоптиков, ураган находится в 795 километрах от устья реки Миссисипи и движется на северо-северо-запад со скоростью 35 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 130 км/ч.

По данным NHC, ураган будет двигаться в северном направлении, а затем сместится к востоку. Ожидается, что "Нэйт" подойдет к побережью США в районе Луизианы и Флориды в ночь на воскресенье. В двух штатах объявлен режим чрезвычайного положения в связи с приближением стихии. Чрезвычайная ситуация была также объявлена в нескольких округах штата Миссиссипи, передает Newsru.com.

Жертвами шторма в Центральной Америке, по данным на утро субботы, стали 28 человек.

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