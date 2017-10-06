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Härmatis.
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Иней.

Фото: Meelis Meilbaum

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Härmatis.
Meelis Meilbaum

Заморозки ударили по Эстонии

06.10.2017 09:53
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Сегодня, 6 октября, в Вяйке-Маарья были зафиксированы первые серьезные ночные заморозки этой осени. Ранним утром жители волости заметили на земле иней, пишет Sakala.

До самого низкого значения температура воздуха упала в 6.00, когда термометр показывал 1,4 градуса ниже нуля. В 8.00 было еще минус 1,2 градуса.

Помимо Вяйке-Маарья, заморозки были зафиксированы также в Йыхви, Тюри и Йыгева.

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