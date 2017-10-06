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Vihmane pühapäev Tallinnas.
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Фото: Erik Prozes

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Vihmane pühapäev Tallinnas.
Erik Prozes

Синоптики предупреждают: на выходных погода не порадует жителей Эстонии

06.10.2017 08:57
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По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается прохладная и дождливая погода.

В ночь на субботу облачно с прояснениями, по регионам дожди. Ветер северо-западный и западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-7, на островах местами до 11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-8 м/сек, вечером на островах усилится. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно. Временами дожди. Ветер южный и юго-восточный, 7-12, порывами до 15, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла, на побережье до 11 градусов тепла. Днем облачно, временами дожди. Ветер южный и юго-восточный, 7-12, порывами до 15, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 7-11 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный, 5-12, порывами до 14 м/сек, утром уляжется. Температура воздуха 3-7, на островах местами 10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 6-10 градусов тепла.

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