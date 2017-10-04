prognoz.ee -
Погода
Seened, seeneuputus, mets DMITRI KOTJUH, JÄRVA TEATAJA/SCANPIX
1/1

Грибы. Фото иллюстративное

Фото: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

foto
//f7.pmo.ee/cYiaiqn19Lg_5SqDEPXKuD63uBE=/200x200/smart/nginx/o/2015/09/22/4516877t1hf772.jpg
//f7.pmo.ee/4U7U11bza-FlOffR3y1TvTz6Pao=/566x0/nginx/o/2015/09/22/4516877t1hf772.jpg
Seened, seeneuputus, mets DMITRI KOTJUH, JÄRVA TEATAJA/SCANPIX
Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Биологи нашли опасный для здоровья человека гриб

04.10.2017 14:40
Распечатать

В Германии на территории Тюрингии был выявлен крайне опасный древесный гриб. Есть основания полагать, что этот гриб вызывает заболевания дыхательной системы, которые тяжело переносятся не только людьми, но и животными. 

Гриб носит название Cryptostroma corticale. По словам сотрудника Тюрингского института леса Хорста Шпроссмана, если споры гриба попадают в тело человека, развивается кашель, через несколько часов резко поднимается температура тела, пишет Meddaily.

Споры Cryptostroma corticale легко переносятся ветром и могут попадать в легкие с вдыхаемым воздухом. Как правило, симптомы проявляются через восемь часов после контакта со спорами. Cryptostroma corticale поражает кору деревьев, окрашивая древесину в черный цвет. 

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
04.10.17
Фото: медведь облюбовал выброшенный на свалку диван 		04.10.17
Синоптики обещают дождливый четверг
04.10.17
Нас не догонишь! Сбежавшие страусы устроили переполох на шоссе 		30.09.17
Советы от полиции: смотрите, что поможет не заблудиться в лесу
28.09.17
Этот поход за грибами она запомнит надолго: жительница Эстонии нашла в лесу нечто опасное 		22.09.17
Фото: грибников удивило «варенье» в лесах
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
грибы · здоровье · опасность
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook