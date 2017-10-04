Биологи нашли опасный для здоровья человека гриб

В Германии на территории Тюрингии был выявлен крайне опасный древесный гриб. Есть основания полагать, что этот гриб вызывает заболевания дыхательной системы, которые тяжело переносятся не только людьми, но и животными.

Гриб носит название Cryptostroma corticale. По словам сотрудника Тюрингского института леса Хорста Шпроссмана, если споры гриба попадают в тело человека, развивается кашель, через несколько часов резко поднимается температура тела, пишет Meddaily.

Споры Cryptostroma corticale легко переносятся ветром и могут попадать в легкие с вдыхаемым воздухом. Как правило, симптомы проявляются через восемь часов после контакта со спорами. Cryptostroma corticale поражает кору деревьев, окрашивая древесину в черный цвет.