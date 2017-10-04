Синоптики обещают дождливый четверг

Область низкого давления перемещается со Скандинавии на Прибалтику и принесет нам новую зону дождя. Ветер днем ослабеет.

В четверг, 5 октября, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Юго-западный ветер перейдет к северо-западному 3-9, на островах и в районе Рижского залива порывами до 15 м/с.

Температура воздуха составит 8-11°C.