Синоптики предупреждают о трехметровых волнах на Балтийском море в среду и в ночь на четверг.

В северной части Балтийского моря ветер южный и юго-западный, 8-12, порывами до 15-20 м/сек, вечером западный, 8-12 м/сек, ночью северо-западный. Высота волны в среду 1,5-3 метра. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер южный и юго-западный, 8-12, порывами до 15-18 м/сек, ночью немного уляжется, утром юго-западный и западный, 6-11 м/сек. Высота волны в среду в Рижском заливе 1,5-3 метра, а в проливе Вяйнамери 0,7-1,2 метра. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.

В Финском заливе ветер юго-западный и южный, 8-12, порывами до 15-17 м/сек, вечером 6-11 м/сек. Высота волны 1,5-3 метра. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.