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2. jaanuari lõuna ajal möllasid Hiiumaal Ristna rannas juba korralikud lained, millest sai osa ka Viljandis elav Marju Veevo.
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Фото: Erakogu

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2. jaanuari lõuna ajal möllasid Hiiumaal Ristna rannas juba korralikud lained, millest sai osa ka Viljandis elav Marju Veevo.
Erakogu

Синоптики предупреждают о трехметровых волнах на Балтийском море

04.10.2017 10:34
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Синоптики предупреждают о трехметровых волнах на Балтийском море в среду и в ночь на четверг.

В северной части Балтийского моря ветер южный и юго-западный, 8-12, порывами до 15-20 м/сек, вечером западный, 8-12 м/сек, ночью северо-западный. Высота волны в среду 1,5-3 метра. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.

В проливе Вяйнамери и северной части Рижского залива ветер южный и юго-западный, 8-12, порывами до 15-18 м/сек, ночью немного уляжется, утром юго-западный и западный, 6-11 м/сек. Высота волны в среду в Рижском заливе 1,5-3 метра, а в проливе Вяйнамери 0,7-1,2 метра. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.

В Финском заливе ветер юго-западный и южный, 8-12, порывами до 15-17 м/сек, вечером 6-11 м/сек. Высота волны 1,5-3 метра. Временами пройдут дожди, видимость умеренная.

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