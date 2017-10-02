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Paduvihm Tokyo äritänaval.
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Ливень. Снимок иллюстративный.

Фото: Reuters Staff/REUTERS

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Paduvihm Tokyo äritänaval.
Reuters Staff/REUTERS

Дожди и порывистый ветер сделают вторник в Эстонии невыносимым

02.10.2017 16:03
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На долгое время Балтийский регион окажется между ослабевающим над Россией антициклоном и углубляющемся над Норвежским морем дождливым циклоном. На границе двух атмосферных вихрей давления воздуха быстро понижается, поэтому юго-восточный ветер усилится до штормового, правда в течение дня, начиная с Сааремаа и Хийумаа, он постепенно ослабеет.

Во вторник, 3 октября, в Эстонии будет облачно и дождливо. Ветер юго-восточный, южный 6-11, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-15, порывами 20 до м/с, во второй половине дня ослабеет.

Температура воздуха 7-11, на побережье и островах до 14°C.

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