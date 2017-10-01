Какую погоду синоптики прогнозируют на завтра?

Антициклон над северо-западом России ослабевает и медленно удаляется на восток. Вслед за ним на Балтийское море распространяется восточная периферия атлантического циклона, углубляющегося над Фарерскими островами.

Юго-восточный ветер усилится до штормового и поздно вечером к Эстонии приблизится зона дождей.

Завтра днем облачно с прояснениями. Поздним вечером на островах пойдет дождь. Юго-восточный ветер усилится 6-12, порывы 15 м/с, на побережье 12-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха 9..13°C.