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Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

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Mihkel Maripuu / Postimees

Какую погоду синоптики прогнозируют на завтра?

01.10.2017 13:21
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Завтра в Эстонии ожидается типичная осенняя погода. 

Антициклон над северо-западом России ослабевает и медленно удаляется на восток. Вслед за ним на Балтийское море распространяется восточная периферия атлантического циклона, углубляющегося над Фарерскими островами.

Юго-восточный ветер усилится до штормового и поздно вечером к Эстонии приблизится зона дождей.

Завтра днем облачно с прояснениями. Поздним вечером на островах пойдет дождь. Юго-восточный ветер усилится 6-12, порывы 15 м/с, на побережье 12-14, порывами 20 м/с. Температура воздуха 9..13°C.

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