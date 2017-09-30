prognoz.ee -
Погода
Hommikune härmatis Harjumaal
1/1

Фото: Erik Prozes

foto
//f10.pmo.ee/kg13TzrcbBl8sV0EO9pBRmwg7uM=/200x200/smart/nginx/o/2017/03/26/6489953t1h1130.jpg
//f10.pmo.ee/mMyo7NZoh37MX7bPUq6XipMXzJs=/566x0/nginx/o/2017/03/26/6489953t1h1130.jpg
Hommikune härmatis Harjumaal
Erik Prozes

Синоптики: в ближайшие дни в Эстонии возможна нулевая температура воздуха

30.09.2017 21:16
Распечатать

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются небольшие дожди, по ночам местами возможна нулевая температура воздуха.

В ночь на воскресенье преимущественно облачно, по регионам возможны небольшие дожди и туманы. Ветер юго-восточный, 1-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 11 градусов тепла, на почве местами нулевая. Днем преимущественно облачно, по регионам возможны небольшие дожди, туманы. Ветер юго-восточный, 18, вечером на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 10-13 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачная с прояснениями погода, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-12, на островах и побережье утром порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 11 градусов тепла, на почве температура местами околонулевая. Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 8-15, на побережье порывами до 20, на островах порывами до 22 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно, на западе страны дожди. Ветер юго-восточный, 8-15, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный, 8-15, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек, во второй половине дня ветер уляжется. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
30.09.17
Фото читательницы: в Эстонии неожиданно зацвела клубника 		30.09.17
«Это фиаско, братан!» Видео про неловкого пса и остряка-хозяина стало вирусным
30.09.17
Видео: житель Таллинна стал свидетелем редкого явления 		29.09.17
Трогательное видео: рыбаки спасли тонущего медвежонка
29.09.17
Что у него с рогами? Охотники подстрелили необычного лося 		29.09.17
Прогноз погоды: узнайте, что ожидает Эстонию на выходных
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
прогноз погоды · синоптики
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook