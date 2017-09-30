Синоптики: в ближайшие дни в Эстонии возможна нулевая температура воздуха

В ночь на воскресенье преимущественно облачно, по регионам возможны небольшие дожди и туманы. Ветер юго-восточный, 1-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 11 градусов тепла, на почве местами нулевая. Днем преимущественно облачно, по регионам возможны небольшие дожди, туманы. Ветер юго-восточный, 18, вечером на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 10-13 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачная с прояснениями погода, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 5-12, на островах и побережье утром порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 11 градусов тепла, на почве температура местами околонулевая. Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 8-15, на побережье порывами до 20, на островах порывами до 22 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.

В ночь на вторник облачно, на западе страны дожди. Ветер юго-восточный, 8-15, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 11 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди. Ветер юго-восточный, 8-15, на островах и побережье порывами до 18-20 м/сек, во второй половине дня ветер уляжется. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.