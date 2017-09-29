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Прогноз погоды: узнайте, что ожидает Эстонию на выходных

29.09.2017 14:36
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Антициклон над Финляндией ослабевает. В его юго-западной периферии над Эстонией удержится тихая погода без существенных осадков.

В ночь на субботу облачно, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер преимущественно восточных направлений, 1-5 м/сек. Температура воздуха 4-10, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами нулевая. Днем ожидается облачная погода. Местами возможен cлабый дождь. Ветер восточный, юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 10..14°C.

В ночь на воскресенье облачная погода без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье до 11 градусов тепла, на почве местами нулевая. Днем облачно, по регионам возможны небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 4-10, вечером на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 10-12 градусов тепла.

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