Днем, 29 сентября, на востоке Эстонии облачная погода. Местами возможен моросящий дождь. На западе - облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер переменный 1-6, на западном побережье восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 11..15°C.
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Пасмурно.
Фото: Eda Vilgats
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Pilved Tallinna kohal
Eda Vilgats
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Завтра в Эстонии ожидается пасмурная погода
28.09.2017 15:44
Устойчивый антициклон над Финляндией постепенно теряет свою мощь, и небо всё чаще затягивают серые облака. Поэтому суточный перепад температур уже не такой большой. При облачном небе опасность ночных заморозков уменьшается, зато днем столбики термометра уже с трудом преодолевают 10-градусную отметку. Лишь при прояснениях осеннее солнце может заметнее прогреть воздух.
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