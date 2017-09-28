Завтра в Эстонии ожидается пасмурная погода

Устойчивый антициклон над Финляндией постепенно теряет свою мощь, и небо всё чаще затягивают серые облака. Поэтому суточный перепад температур уже не такой большой. При облачном небе опасность ночных заморозков уменьшается, зато днем столбики термометра уже с трудом преодолевают 10-градусную отметку. Лишь при прояснениях осеннее солнце может заметнее прогреть воздух.