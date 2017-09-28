Фото и видео: в Тампико выпали осадки в виде рыбы

El Sol de Tampico пишет, что первыми на дождь из мелкой рыбы отреагировали пользователи соцсетей. Затем сообщения официально подтвердило Управление гражданской обороны штата.

Начальник отдела гражданской обороны в Тамаулипасе Педро Гранадос уточнил, что в Тампико, в районе Ломас-де-Росалес недалеко от Мексиканского залива, маленькие рыбки падали с неба.

Никаких объяснений по поводу породы и происхождения рыб со стороны специалистов не последовало. Размер небесных рыбешек, перепавших жителям мексиканского городка, не превышал пары сантиметров.

Дождь из животных - редкое, однако известное и хорошо описанное явление, которое время от времени фиксируют в разных странах. Чаще всего с неба падают рыбы или лягушки, однако случаются и более экзотичные варианты. Большинство подобных дождей случаются после штормов и смерчей. Если "выпаданцев" заносит высоко в облака, они возвращаются на землю в ледяной глазури.

Научные объяснения этих явлений сводятся к тому, что животных подбирает с поверхности и разносит по окрестностям ветер. В данном случае подозрения падают на тропический шторм "Пилар", который двигается возле западного побережья Мексики со скоростью более 70 км/ч.

В Гондурасе, в департаменте Йоро, дождь из рыбы ежегодно выпадает в одно и то же время. Явлению, которое насчитывает уже более чем столетнюю историю, посвящен фестиваль рыбного дождя. Ученые не могут объяснить, почему рыбный дождь случается в одно и то же время, и подозревают, что рыба попадает в город из какого-то подземного потока, который переполняется во время ливня. А католики уверены, что бедняки получают рыбу по молитвам святого Хосе Мануэля Субирана, который миссионерствовал в Гондурасе в середине XIX века.