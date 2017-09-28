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Фото и видео: в Тампико выпали осадки в виде рыбы

28.09.2017 11:52
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В северо-восточном мексиканском штате Тамаулипас зафиксировали необычное погодное явление. Во вторник утром, 26 сентября, в городе Тампико прошел сильный дождь, который сопровождался падением мелкой рыбы, пишет Newsru.

El Sol de Tampico пишет, что первыми на дождь из мелкой рыбы отреагировали пользователи соцсетей. Затем сообщения официально подтвердило Управление гражданской обороны штата.

Начальник отдела гражданской обороны в Тамаулипасе Педро Гранадос уточнил, что в Тампико, в районе Ломас-де-Росалес недалеко от Мексиканского залива, маленькие рыбки падали с неба.

Никаких объяснений по поводу породы и происхождения рыб со стороны специалистов не последовало. Размер небесных рыбешек, перепавших жителям мексиканского городка, не превышал пары сантиметров.

Дождь из животных - редкое, однако известное и хорошо описанное явление, которое время от времени фиксируют в разных странах. Чаще всего с неба падают рыбы или лягушки, однако случаются и более экзотичные варианты. Большинство подобных дождей случаются после штормов и смерчей. Если "выпаданцев" заносит высоко в облака, они возвращаются на землю в ледяной глазури.

Научные объяснения этих явлений сводятся к тому, что животных подбирает с поверхности и разносит по окрестностям ветер. В данном случае подозрения падают на тропический шторм "Пилар", который двигается возле западного побережья Мексики со скоростью более 70 км/ч.

В Гондурасе, в департаменте Йоро, дождь из рыбы ежегодно выпадает в одно и то же время. Явлению, которое насчитывает уже более чем столетнюю историю, посвящен фестиваль рыбного дождя. Ученые не могут объяснить, почему рыбный дождь случается в одно и то же время, и подозревают, что рыба попадает в город из какого-то подземного потока, который переполняется во время ливня. А католики уверены, что бедняки получают рыбу по молитвам святого Хосе Мануэля Субирана, который миссионерствовал в Гондурасе в середине XIX века.

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дождь · мексика · рыба
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