Фото и видео: зловонная туша мертвого кита приплыла в Находку и вызвала паломничество любителей селфи

Серферы и рыбаки обнаружили тушу мертвого кита в море неподалеку от пляжа приморской Находки. Зловонная туша вызвала настоящее паломничество у чаек, ворон и местных любителей экстремальных селфи. Специалисты пока никак не отреагировали на ситуацию, а наиболее трезвомыслящие жители Находки опасаются взрыва, пишет NEWSru .

Как пишет «Восток-Медиа», сначала дрейфующего кита заметили в районе пляжа Рица. Ко вторнику, 26 сентября, сап-серфингисты фотографировались с тушей уже в бухте пляжа Золотари.

«Когда мы приехали на берег пляжа Золотари, сразу же заметили в море что-то необычное. Необычная темная масса то скрывалась в воде, то поднималась над ней. Сначала мы пытались рассмотреть в бинокль эту массу, но потом наши мужчины встали на четырехместную доску и подошли к плавающему объекту. Увы, это оказалось примерно шестиметровое тело кита или китенка», - рассказала журналистам спортсменка Светлана Матвеева.

Deita.ru со ссылкой на публикации в соцсетях пишет, что в понедельник шестиметровый карликовый полосатик еще подавал признаки жизни, а на следующий день его уже вынесло на мелководье. Местные жители обратились в спасательные службы с просьбой убрать с пляжа тушу, которая начала разлагаться и источать неприятный запах, но никаких действий предпринято не было.

По данным Primamedia, туша несчастного млекопитающего уже отравила воздух по всему побережью, а прибой грозит разнести останки по окрестностям, где, к слову, расположено множество баз отдыха. В настоящее время туша дрейфует к Приисковой бухте на полуострове Трудный.

«По всему побережью его несет, запах невыносимый. Сегодня рыбачили недалеко от этого кита, дышать невозможно. На туше сидят чайки, вороны откуда-то взялись. Вся живность пирует, кроме людей», - рассказывает местный житель.

Профессор кафедры биоразнообразия и морских биоресурсов школы естественных наук ДВФУ, доктор биологических наук Владимир Раков отметил в комментарии для «Российской газеты», что если это действительно карликовый полосатик, или иначе кит Минке, то в его появлении неподалеку от Находки нет ничего удивительного. Эти киты нередко попадают под винты судов, ранее их уже выбрасывало на приморское побережье.

Точная причина гибели этого животного пока не установлена. В Тихоокеанском морском управлении Росприроднадзора обещают, что специалисты проверят поступившую информацию.

Стоит отметить, по всему миру спасателям время от времени приходится хоронить выброшенных на берег мертвых китов. В Австралии властям недавно пришлось даже проводить эксгумацию, поскольку 18-тонная туша горбатого кита, похороненного на берегу Нового Южного Уэльса, заинтересовала акул.

Если не принять своевременных мер, туши выбросившихся на берег китов могут раздуваться от трупных газов, создавая угрозу взрыва. Так, весной 2014 года сразу три туши гигантских млекопитающих вынесло на побережье канадского Ньюфаундленда, причем две из них оказались в непосредственной близости от населенных пунктов.

За пару недель, которые туши пролежали на берегу, их раздуло в два раза. Избавиться от них удалось далеко не сразу - эту миссию приняли на себя два канадских музея после того, как все иные способы, включая продажу останков через интернет, были отвергнуты.