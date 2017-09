Фото и видео: зловонная туша мертвого кита приплыла в Находку и вызвала паломничество любителей селфи

Сегодня пошли тренироваться к этапу Dragon World Series на четырёхместном #SUP, вышли в #океан и нашли кита. Увы, он уже тогось Акул не было замечено. Вернулись к намеченной программе и развили скорость 11.2км/ч. Волны посерфить толпой можно сказать не было. Впечатлений от доски такого класса масса! Оказалось не так-то просто держать баланс. Реактивные двигатели камрадов вырывают доску из под ног! Но и целое поле для проработки тактики! #sup #vladivostok #владивосток #садгород #седанка #ig_vladivostok #primpogoda #ig_primorye #newsvl #басаргина #бухтатруда #supvl #тобизина #откройвладивосток #vlovedivostok #myvdk #сап #vladivostok_beautiful #vladivostok_city #vladivostok_official #newsvlru #primpogoda #russianisland #русскийостров #prim_places

A post shared by @sup.er_foil_jedi on Sep 26, 2017 at 7:17am PDT