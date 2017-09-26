Ясная и относительно теплая погода сохранится в Эстонии и в среду

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Местами туманы. Ветер восточный и юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4-9, на побережье островов до 12 градусов тепла, на почве около нуля.