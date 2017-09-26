Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 14-18 градусов тепла.
Mängib video:
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Осень.
Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF
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Sügis.
URMAS LUIK/PRNPM/EMF
Ясная и относительно теплая погода сохранится в Эстонии и в среду
26.09.2017 13:36
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Местами туманы. Ветер восточный и юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4-9, на побережье островов до 12 градусов тепла, на почве около нуля.
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