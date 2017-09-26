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VLADIVOSTOK, RUSSIA
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Морж Миша.

Фото: Yuri Smityuk/Yuri Smityuk/TASS

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VLADIVOSTOK, RUSSIA
Yuri Smityuk/Yuri Smityuk/TASS

Тренера российского океанариума уволят за драку с моржом Мишей

26.09.2017 12:56
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В Приморском океанариуме, расположенном на острове Русский во Владивостоке, уволят тренера, применившего физическую силу к всеобщему любимцу моржу Мише, сообщает портал Newsru.com.

Драка человека и ластоногого произошла в океанариуме в субботу, 24 сентября. После утреннего представления дружелюбный морж, проходя мимо морских котиков, возжелал общения. Миша отличается доброжелательностью и любопытством, однако мог нечаянно навредить котикам, которые весят почти в десять раз меньше.

"Ситуация была внештатной. Пытаясь разрешить ее, тренер нарушил профессиональную этику. Поскольку в Приморском океанариуме практикуются только положительные меры воздействия на животных, реакция на действия тренера предельно жесткая. Нарушивший этические нормы океанариума сотрудник будет уволен", - рассказала "Интерфаксу" представитель океанариума Елена Молчанова.

Никаких травм у Миши не обнаружили, он по-прежнему участвует в представлениях, заверила Молчанова. Она также опровергла предположения ряда СМИ о том, что тренер был пьян.

"Информация о том, что тренер был нетрезв, не соответствует действительности. В дельфинарии строгая пропускная система и повышенные меры безопасности. В таком состоянии тренер просто не смог бы попасть на работу", - пояснила она.

Морж Миша весит около тонны, но внушительный вес не мешает ему заниматься спортом и играть в подвижные игры. В Приморском океанариуме он живет шестой год. Его привезли совсем маленьким с Чукотки и выкормили молоком из бутылочки. Сейчас он съедает около 30 кг красной рыбы в день.

Последние три года Миша тренируется и выступает с Денисом Сокуром. В океанариуме не уточнили, идет ли речь о персональном тренере Миши или о другом сотруднике.

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драка · миша · моржи · океанариум
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