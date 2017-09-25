Бабье лето продолжается: читайте прогноз погоды на завтра

В ночь на вторник в Эстонии ожидается малооблачная погода без осадков. Местами туман. Ветер восточных направлений 1-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 2..8, на побережье островов до 12, на почве местами возможен 0°C.

Во вторник днем сохранится небольшая или переменная облачность. Без осадков. В первой половине дня местами возможен туман. Ветер восточных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 15..19°C.

На Чудском озере в ночь на вторник ветер восточных направлений 2-7 м/с. Высота волны 0,2-0,6 м. Без осадков. Местами возможен туман, вне тумана видимость хорошая. Температура воздуха 9..11°C.

Во вторник днем в Причудье ветер восточных направлений 2-7 м/с. Высота волны 0,2-0,6 м. Без осадков. В первой половине дня местами возможен туман, вне тумана видимость хорошая. Температура воздуха 15..16°C.