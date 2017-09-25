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Ivo Kallastel(vasakul) oli saagiga poseerimisel abiks sõber Tanel Trööp.
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Фото: Erakogu

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Ivo Kallastel(vasakul) oli saagiga poseerimisel abiks sõber Tanel Trööp.
Erakogu
foto
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Eismal püütud suur lõhe.
Erakogu

«Такое бывает раз в жизни»: житель Эстонии поймал рыбу размером почти с человека (фото)

25.09.2017 15:53
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Рыбак-любитель Иво Калласте, занимающийся рыбной ловлей уже 25 лет, недавно поймал в Эйсма гигантского лосося длиной 124 см и весом 19 кг.

«Такое случается лишь раз в жизни», - прокомментировал произошедшее Калласте. По словам рыбака, он вытянул лосося с помощью сети, установленной неподалеку от берега на глубине двух метров, пишет Virumaa Teataja.

Заведующий отделением ихтиологии и рыбоводства Морского института Тартуского университета Маркус Ветемаа отметил, что пойманному в Эйсма лососю было около семи лет. По словам ученого, в речке Пирита уже четвертую осень используется счетчик рыб. Его устанавливают в воде в начале августа и убирают с появлением льда. «Было неожиданным, что в наших водах так много крупных рыб», - сказал исследователь. Длина самого крупного лосося, которого зарегистрировал счетчик, составила 139 см.

По словам Ветемаа, крупные рыбы в сетях рыбаков не остаются, потому что отверстие для них слишком маленькое. А если им все же удается туда пробраться и застрять в сети, то у них достаточно сил, чтобы освободиться из пут.

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