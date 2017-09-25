«Такое бывает раз в жизни»: житель Эстонии поймал рыбу размером почти с человека (фото)

«Такое случается лишь раз в жизни», - прокомментировал произошедшее Калласте. По словам рыбака, он вытянул лосося с помощью сети, установленной неподалеку от берега на глубине двух метров, пишет Virumaa Teataja.

Заведующий отделением ихтиологии и рыбоводства Морского института Тартуского университета Маркус Ветемаа отметил, что пойманному в Эйсма лососю было около семи лет. По словам ученого, в речке Пирита уже четвертую осень используется счетчик рыб. Его устанавливают в воде в начале августа и убирают с появлением льда. «Было неожиданным, что в наших водах так много крупных рыб», - сказал исследователь. Длина самого крупного лосося, которого зарегистрировал счетчик, составила 139 см.

По словам Ветемаа, крупные рыбы в сетях рыбаков не остаются, потому что отверстие для них слишком маленькое. А если им все же удается туда пробраться и застрять в сети, то у них достаточно сил, чтобы освободиться из пут.