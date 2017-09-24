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Фото: Carine Smeets/Facebook

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Carine Smeets/Facebook

Фото: кот проехал 130 километров под капотом

24.09.2017 18:10
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После возвращения с каникул, проведенных во Франции, молодая бельгийка обнаружила под капотом своего автомобиля спрятавшегося там кота, сообщает BFMTV.

Женщина обратила внимание на утечку жидкости из мотора и странные звуки под капотом. Владелица автомобиля подумала, что двигатель сломался и решила его проверить. При осмотре женщина увидела описавшегося кота, пишет Lenta.ru.

Вероятно, животное забралось в машину во время последней остановки, которую путешественница сделала в 130 километрах от своего дома.

Автомобилистка приютила кота, а также дала объявление в социальных сетях, пытаясь разыскать его хозяев. Благодаря помощи пользователей через некоторое время кота по кличке Джаз нашла владелица.

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