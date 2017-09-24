Погода порадует жителей Эстонии

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается ясная погода без осадков, местами возможны туманы. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье островов до 13 градусов тепла.