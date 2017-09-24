Днем солнечная погода без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8, на побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.
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Фото: Sander Ilvest
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Sander Ilvest
Погода порадует жителей Эстонии
24.09.2017 13:35
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается ясная погода без осадков, местами возможны туманы. Ветер восточный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 4-9, на побережье островов до 13 градусов тепла.
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