Каким образом животное туда попало, неизвестно. Фотографию неожиданного пассажира полицейское управление города Колорадо-Спрингс в штате Колорадо опубликовало на своей странице в Facebook.
Mängib video:
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Фото: facebook
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Фото: спешащий на вызов полицейский обнаружил на лобовом стекле енота
23.09.2017 19:29
В США спешившему на вызов офицеру полиции пришлось остановиться, чтобы снять с лобового стекла своего автомобиля енота.
Jaga |