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Фото: TONI LÄÄNSALU/PM/SCANPIX BALTICS

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Tallinna loomaaia ninasarvikud
TONI LÄÄNSALU/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня в Таллиннском зоопарке проходит день носорога

23.09.2017 12:47
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В субботу, 23 сентября, Таллиннский зоопарк отмечает международный день носорога, в рамках которого в зоопарке проходит целый ряд интересных мероприятий, пишет rus.err.ee.

С 11:00 до 15:00 в зоопарке будет работать учебная мастерская по изготовлению оригами и плетеных шаров.

В 13:00 специалист по уходу за носорогами Марика Хиоб расскажет о живущих в Таллиннском зоопарке черных носорогах Кибиби и Кигоме, а также недавно родившейся у них малышке Кибете.

В 13:15 бывший директор зоопарка Мати Каал познакомит слушателей с черными носорогами - ареалом проживания, подвидами и нынешней ситуации этого вида.

В 13:30 посетители зоопарка смогут посмотреть, как ухаживают за носорогами - тренируют, моют и чистят щетками этих могучих животных, а поскольку погода в субботу обещает быть хорошей, мероприятия будут проходить на свежем воздухе у наружного вольера для носорогов.

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