Сегодня в Таллиннском зоопарке проходит день носорога

В субботу, 23 сентября, Таллиннский зоопарк отмечает международный день носорога, в рамках которого в зоопарке проходит целый ряд интересных мероприятий, пишет rus.err.ee.

С 11:00 до 15:00 в зоопарке будет работать учебная мастерская по изготовлению оригами и плетеных шаров.

В 13:00 специалист по уходу за носорогами Марика Хиоб расскажет о живущих в Таллиннском зоопарке черных носорогах Кибиби и Кигоме, а также недавно родившейся у них малышке Кибете.

В 13:15 бывший директор зоопарка Мати Каал познакомит слушателей с черными носорогами - ареалом проживания, подвидами и нынешней ситуации этого вида.

В 13:30 посетители зоопарка смогут посмотреть, как ухаживают за носорогами - тренируют, моют и чистят щетками этих могучих животных, а поскольку погода в субботу обещает быть хорошей, мероприятия будут проходить на свежем воздухе у наружного вольера для носорогов.