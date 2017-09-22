Фото: грибников удивило «варенье» в лесах

Как пишет Yle, такие сюрпризы любителям природы оставляют косолапые. Как объяснил сотрудник Института природных ресурсов (Luke) в Рованиеми Харри Нордберг, медвежьи фекалии ярко-ягодного цвета - результат чревоугодия животных, которые, готовясь к зимней спячке, съедают слишком много брусники и черники, а переварить их не могут, пишет "Фонтанка".
Эксперт отмечает, что в это время года медведи активно ищут ягоды. «Углеводы в ягодах превратятся в жир, который медведи будут использовать, чтобы продержаться долгую зиму без еды», - объясняет он. По словам Нордберга, голодный медведь может съесть несколько килограммов ягод в день. Перед спячкой медведи обязательно опорожняют кишечники, чтобы не просыпаться ради этого зимой.