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FILE - This December 1968 file photo provided by NASA shows Earth as seen from the Apollo 8 spacecraft. The images provided by the NASA mission were the first to how the planet in its entirety. NASA, the agency that epitomized the
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Фото: Uncredited/AP

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FILE - This December 1968 file photo provided by NASA shows Earth as seen from the Apollo 8 spacecraft. The images provided by the NASA mission were the first to how the planet in its entirety. NASA, the agency that epitomized the "Right Stuff," looks lost in space and doesn't have a clear sense of where it is going, an independent panel of science and engineering experts said in a stinging report Wednesday. (AP Photo/NASA, File) / SCANPIX Code: 436
Uncredited/AP

Определены сроки неизбежной катастрофы на Земле

21.09.2017 19:50
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Геофизик Даниэль Ротман (Daniel Rothman) из Массачусетского технологического института с помощью математической модели выяснил, что в конце XXI века на Земле начнется новое глобальное вымирание. Это произойдет в результате изменений в глобальном цикле углерода, вызванных антропогенными выбросами углекислого газа. Статья опубликована в журнале Science Advances, пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

Ротман проанализировал изменения в геохимическом круговороте углерода за последние 450 миллионов лет, охватив при этом пять великих вымираний, при которых скорость исчезновения видов намного превышала обычную. Он выяснил, что дестабилизация биосферы происходит при достижении «катастрофических порогов» углеродного цикла.

Исследователь вывел формулу, которая связывает относительное изменение объема неорганического углерода в океане со скоростью этого изменения. Он показал, что катастрофа наступит при одном из двух условий. Если углерод накапливается медленно, то вымирание произойдет, когда скорость его аккумуляции превысит темпы, к которым могут адаптироваться экосистемы, пишет lenta.ru. В случае быстрой кратковременной аккумуляции роковую роль сыграет величина изменения объема.

По словам ученого, из-за антропогенного выброса парниковых газов в настоящее время осуществляется второй сценарий. К 2100 году накопившийся в океанах углерод приведет к потере биосферой стабильности, что приведет к началу шестого великого вымирания. Исчезновение диких видов животных и растений может продолжаться несколько тысяч лет.

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