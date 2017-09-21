Ураган "Мария" оставил за собой 10 жертв на Карибах, погрузил Пуэрто-Рико во мрак и перекинулся на Доминикану

Разбушевавшийся в Атлантике ураган "Мария", достигший своей максимальной разрушительной силы ночью 18 сентября, уже унес жизни 10 человек на островах Карибского бассейна. Стихия оставила полностью без света Пуэрто-Рико. Затем шторм, несколько ослабев, перекинулся на Доминиканскую республику.

"Мария" затронула лишь восточное и северное побережье Доминиканы, вызвав сильные ливни со штормовым ветром. По данным американского Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), шторм достиг территории Доминиканской республики в четверг, около 5 утра по местному времени, оказавшись примерно в 110 км к северу от популярного курорта Пунта-Кана, пишет Newsru.com.

К тому моменту ураган ослабился до третьей категории по пятибальной шкале Саффира-Симпсона с максимальным ветром до 185 км в час, сообщает Reuters со ссылкой на данные NHC. В Пунта-Кана порывы ветра достигали 93 км/ч. Согласно прогнозу, штормовые волны могут превысить нормальный уровень, достигнув до 1,83 метра.

Ожидается, что шторм наберет силу, направляясь к британской заморской территории Теркс и Кайкос и к юго-восточной части Багамских островов. Штормовые волны там могут достичь уровня в 3,66 метра.

При этом накануне "Мария" охватила Пуэрто-Рико, став самым сильным штормом в истории этой зависимой от США территории почти за 90 лет. Тогда мощность урагана достигала четвертой категории по пятибалльной шкале с силой ветра до 250 км/час. Шторм разрушил дома, порвал линии электропередачи, погрузив остров во мрак, превратил дороги в грязевые потоки с мусором.

По данным NHC, к пятнице на большей части Пуэрто-Рико выпадет от 50 до 77 см осадков. В связи с этим все население острова (3,4 млн человек) предупредили утром в четверг об угрозе наводнения.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло сообщил об одной жертве урагана - человека убило куском бревна, брошенным в него порывом сильного ветра. "Это не что иное, как серьезная катастрофа", - признал глава островной территории. По его словам, на полное восстановление подачи электричества острову могут понадобиться месяцы, сообщает CNN . В связи с разгулом стихии губернатор ввел комендантский час.

Улицы пуэрториканской столицы Сан-Хуана в исторической части города усыпаны разбитыми балконами, кондиционерами, поваленными фонарными столбами, оборванными линиями электропередачи и мертвыми птицами. Лишь нескольким деревьям удалось уцелеть.

Проходя утром в среду к западу от острова Санта-Крус (район Виргинских островов, часть неикорпорированной территории США, население около 15 тыс. человек), ураган повредил от 65 до 70% всех строений.

Перед этим шторм бушевал в Гваделупе (заморский департамент Франции), где погибли два человека.

Ночью в понедельник, достигнув пятой, максимальной категории мощности, ураган "Мария" бушевал в Доминике, одной из беднейших стран Карибского бассейна с населением около 73 тысяч человек. Согласно данным аэрофотосъемки, в результате мощного шторма были повреждены или уничтожены примерно 95% крыш домов. Нанесенный острову ущерб может составлять миллиарды долларов, сообщили в Отделе ООН по координации гуманитарных дел.

В Доминике в результате шторма погибли семь человек. Ожидается, что число погибших возрастет, как только поисковая операция будет возобновлена в четверг. Главный советник премьер министра Доминики Хартли Генри так описал последствия урагана: "Страна в оцепенении".