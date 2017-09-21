Лето в конце сентября? В Эстонии ожидается до 20 градусов тепла

Южные потоки способствуют переносу теплого воздуха c юга России на Балтийское море. Часть тепла длинной дорогой потеряется, и все же в ближайшие дни можно ожидать, что местами воздух прогреется до 20°C, да и в этой степной воздушной массе мало влаги, поэтому и облаков будет мало, и на несколько дней установится прекрасная солнечная погода.