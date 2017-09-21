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Лето в конце сентября? В Эстонии ожидается до 20 градусов тепла

21.09.2017 15:19
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Южные потоки способствуют переносу теплого воздуха c юга России на Балтийское море. Часть тепла длинной дорогой потеряется, и все же в ближайшие дни можно ожидать, что местами воздух прогреется до 20°C, да и в этой степной воздушной массе мало влаги, поэтому и облаков будет мало, и на несколько дней установится прекрасная солнечная погода.

Днем, 22 сентября, облачность постепенно рассеется. В первой половине дня местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..16°C.

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