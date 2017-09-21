Днем, 22 сентября, облачность постепенно рассеется. В первой половине дня местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 14..16°C.
Mängib video:
1/1
Осень.
Фото: Scanpix
foto
//f9.pmo.ee/okkrMrrDF7x1CO3mRsfuXkFyqm8=/200x200/smart/nginx/o/2016/08/31/5781365t1h7cab.jpg
//f9.pmo.ee/_GSLzErZrFK5oKXDyb2p9KiIfl4=/566x0/nginx/o/2016/08/31/5781365t1h7cab.jpg
Scanpix
Лето в конце сентября? В Эстонии ожидается до 20 градусов тепла
21.09.2017 15:19
Южные потоки способствуют переносу теплого воздуха c юга России на Балтийское море. Часть тепла длинной дорогой потеряется, и все же в ближайшие дни можно ожидать, что местами воздух прогреется до 20°C, да и в этой степной воздушной массе мало влаги, поэтому и облаков будет мало, и на несколько дней установится прекрасная солнечная погода.
Jaga |