Фото: столетний дуб рухнул во двор частного дома

Живущий в Вильянди у Трепимяэ архитектор Юло Стёэр днем в понедельник услышал страшный грохот, и подумал, что на улице разразилась гроза. Чуть позже он увидел, что в его сад рухнул огромный дуб, пишет Sakala .

Столетнее дерево упало около 15.50. "Большая удача, что в это время здесь не было людей и я сам не пошел на тренировку", - говорит Стёэр. Дерево при падении разрушило часть находящегося перед домом сада.

Стёэр говорит, что уже давно заметил, что дерево стало постепенно заваливаться на один бок. Когда дерево уже упало, стало видно, что часть его корней прогнила.

По словам специалиста по озеленению Вильяндиской управы Лийси Преэдин, очевидно, корни пострадали в результате того, что на Трепимяэ сделали пешеходную дорожку и вокруг дерева положили булыжники. По словам Стёэра, корни разрушил и источник, который протекал прямо рядом с ними. "Дуб все же не приспособлен к тому, чтобы расти в таких условиях".