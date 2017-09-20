prognoz.ee -
Погода
Suur puu lõhkus langedes pisut Trepimäe jalgteed ja maja ümber ehitatud aeda. Ükski inimene kannatada ei saanud.
1/1

Фото: Elmo Riig

foto
//f8.pmo.ee/WBzuQb-cAyoyx7McxhZ8BQOk2K0=/200x200/filters:focal(36x39:815x599)/nginx/o/2017/09/19/7117797t1h9fd4.jpg
//f8.pmo.ee/TuM29hbHsAAmXiTBPR9NL5UUwAQ=/566x0/nginx/o/2017/09/19/7117797t1h9fd4.jpg
Suur puu lõhkus langedes pisut Trepimäe jalgteed ja maja ümber ehitatud aeda. Ükski inimene kannatada ei saanud.
Elmo Riig

Фото: столетний дуб рухнул во двор частного дома

20.09.2017 15:20
Распечатать

Живущий в Вильянди у Трепимяэ архитектор Юло Стёэр днем в понедельник услышал страшный грохот, и подумал, что на улице разразилась гроза. Чуть позже он увидел, что в его сад рухнул огромный дуб, пишет Sakala.

Столетнее дерево упало около 15.50. "Большая удача, что в это время здесь не было людей и я сам не пошел на тренировку", - говорит Стёэр. Дерево при падении разрушило часть находящегося перед домом сада.

Стёэр говорит, что уже давно заметил, что дерево стало постепенно заваливаться на один бок. Когда дерево уже упало, стало видно, что часть его корней прогнила.

По словам специалиста по озеленению Вильяндиской управы Лийси Преэдин, очевидно, корни пострадали в результате того, что на Трепимяэ сделали пешеходную дорожку и вокруг дерева положили булыжники. По словам Стёэра, корни разрушил и источник, который протекал прямо рядом с ними. "Дуб все же не приспособлен к тому, чтобы расти в таких условиях". 

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
дуб
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook