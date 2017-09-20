Четверг в Эстонии будет серым и дождливым

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается переменная облачность, по регионам дожди и туманы. Ветер преимущественно восточный и юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 5-10, на побережье до 12 градусов тепла.

Днем будет облачно с прояснениями. В первой половине дня по регионам кратковременные дожди, около полудня на юго-восток страны придет зона осадков, которая будет двигаться на север. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, во второй половине дня на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.