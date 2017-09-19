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PIC BY JESSICA BACERRA/ CATERS NEWS - (PICTURED: The Octopus swimming freely) - Watch where youre putting those tentacles! This series of snaps shows the extraordinary friendship between octopuses who hitch a ride on bikini-clad swimmers. Jessica Bacerra captured the striking images in the crystal clear waters of Honolulu, Hawaii where she and her friends Kathryn Brown, Samantha Heath, Kristine Esposito, Kristina Harris regularly snorkel. Jessica, 41, said: We consider these brown octopuses as pets we love them! SEE CATERS COPY.
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Осьминог.

Фото: /Caters News Agency

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PIC BY JESSICA BACERRA/ CATERS NEWS - (PICTURED: The Octopus swimming freely) - Watch where youre putting those tentacles! This series of snaps shows the extraordinary friendship between octopuses who hitch a ride on bikini-clad swimmers. Jessica Bacerra captured the striking images in the crystal clear waters of Honolulu, Hawaii where she and her friends Kathryn Brown, Samantha Heath, Kristine Esposito, Kristina Harris regularly snorkel. Jessica, 41, said: We consider these brown octopuses as pets we love them! SEE CATERS COPY.
/Caters News Agency

У берегов Австралии нашли город осьминогов

19.09.2017 14:00
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Международная команда исследователей обнаружила город осьминогов на дне залива Джервис, расположенного у восточного побережья Австралии. Крупное логово головоногих моллюсков Octopus tetricus было названо Octlantis, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание Science Alert.

В ходе подводной экспедиции на глубине 10-15 метров были найдены осьминоги, которые живут в норах, вырытых в скоплениях раковин, камней и песка. Ученые наблюдали за жизнью морских животных, снимая город на подводную камеру в течение 10 часов. Всего ученые насчитали 15 головоногих, которые контактируют друг с другом, сообща прогоняют других животных и даже выселяют друг друга из убежищ.

Площадь города составляет 72 квадратных метра. Ученые считают, что осьминогов могли привлечь выступающие камни, которые стали основой для морского «поселения». Однако исследователи пока не знают, какую выгоду для моллюсков несет совместное проживание. Данная территория характерна обилием пищи, но это притягивает внимание хищников. Кроме того, между животными наблюдается жесткая конкуренция.

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