Кошки, слоны, жирафы: названы животные, которые скоро вымрут

Экологи заявили, что первыми жертвами шестого массового вымирания в истории Земли станут не только самые крупные, но и самые небольшие животные планеты, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Резкое сокращение биоразнообразия в последние годы говорит о том, что сейчас началось шестое массовое вымирание животных. Многие исследования прошлых вымираний показывают, что крупные животные гораздо более уязвимы к их действию, чем небольшие живые существа. Мы проверили, так ли это", − пишут Уильям Риппл из университета Орегона в США и его коллеги.

По расчетам ученых, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз, пишет "Корреспондент".

Иными словами, то число видов, которые прекратили свое существование за это время, обычно исчезает за десять тысяч лет, а не за одно столетие.

Команда Риппла сопоставила массы и текущее состояние для всех 44 тысяч видов живых существ, упоминающихся сегодня в Красной книге.

Как показал анализ, первыми исчезнут не только самые крупные живые существа, такие как крупные кошки, слоны, жирафы или киты, но и самые небольшие животные.

Сильнее всего эта тенденция будет проявляться среди амфибий и рыб. По прогнозам ученых, фактически все небольшие лягушки и прочие земноводные, чья масса составляет меньше грамма, исчезнут в ближайшие десятилетия.

Причиной их вымирания является то, что человек постоянно захватывает и меняет под свои цели все новые территории как на суше, так и в водах мирового океана, вызывая масштабные экологические перестройки, жертвами которых чаще всего становятся самые небольшие виды животных, чьи ареалы обитания изначально являются достаточно скромными. Численность крупных животных, в свою очередь, уменьшается из-за браконьерства или чрезмерно большого вылова или отстрела.