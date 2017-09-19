Ураганы, как в США, Эстонии не грозят, но штормы случаются: как подготовиться?

Недавно США потряс крупнейший за последние 12 лет ураган, названный «Харви». Обрушившись на техасский город Хьюстон, он принес с собой тропические ливни и разрушения, оставив тысячи человек без крыши над головой и повредив в общей сложности 100 тысяч домов. В Эстонии, конечно, масштабы природных бедствий не такие, но и у нас случаются штормы, приносящие разрушения. «МК-Эстония» выяснила, какие сюрпризы уготовила нам погода этой осенью и как минимизировать ущерб от ненастья.

Прогноз – дело тонкое

По словам синоптика из Агентства окружающей среды Валентины Юдаковой, осенние штормы – традиционное явление для наших широт. Так, ветер начнет крепчать уже в первой половине сентября, и его порывы будут достигать 12-15, а порой и 17 м/с.

«Это обычная погода для акватории Балтийского моря в конкретный период времени», - поясняет специалист.

Именно осенью воздушные потоки, формирующиеся над Атлантикой, проходят через Скандинавию на восток, зачастую вблизи Балтийского моря. Под воздействием данных циклонов и будет складываться погода в наших краях.

«Согласно общим прогнозам, первый осенний месяц обещает быть не слишком холодным», - рассказывает синоптик Мийна Крабби. Однако добавляет, что по ночам не исключены заморозки.

Метеоролог Юри Каменик также отмечает, что циклон, формирующийся над Центральной Европой, принесет относительно теплую погоду в конце осени.

«Если прошлогодний ноябрь принес с собой холода и снег, то в этом году ожидается, что последний месяц осени будет щадящим», - говорит Каменик.

При этом он добавляет, что дожди, конечно, никуда не денутся, однако их количество не превысит привычную норму.

Тем не менее, специалисты едины во мнении о том, что предсказать с точностью 100%, когда будет и будет ли у нас ветер ураганной силы, практически невозможно.

«Наши эксперты следят за каждым циклоном, который зарождается над океаном, и непременно сообщат, когда ожидается усиление ветра», - объясняет Валентина Юдокова.

Мийна Крабби добавляет, что штормы посещают нашу страну преимущественно в ноябре и декабре. А вот Юри Каменик предполагает, что сильные ветра навестят Эстонию не раньше чем в феврале.

Лучше перестраховаться

Каждый шторм, проносящийся над Эстонией, неизбежно наносит ущерб – когда больший, когда меньший. Чтобы обезопасить себя, можно застраховать имущество, за которое вы опасаетесь.

«Перед тем, как заключить договор о страховании, убедитесь, что в нем есть пункты, включающие в себя защиту от природных бедствий», - рекомендует специалист по связям с общественностью страховой компании Ergo Анника Лойгу.

Она добавляет, что каждый несчастный случай, связанный с разгулом стихии, фирма рассматривает индивидуально, на основании чего и выносится вердикт о размерах компенсации.

«Недавно у нас был такой случай: из-за сильного ветра ветка дерева обрушилась на крышу здания, - рассказывает Анника Лойгу. – Наша фирма возместила ущерб, который обошелся в несколько тысяч евро».

По словам Таави Кийбуса, руководителя отдела по рассмотрению ущербов другой страховой компании, If Kindlustus, только за десять августовских дней, когда бушевали штормы, их фирма зарегистрировала 378 ущербов имуществу, что на 54% больше, чем в прошлом году. Например, во время грозы 12 августа компания получила около ста сообщений о повреждениях.

«Сорванные ветром крыши домов, электроприборы, выведенные из строя грозой, сломанные двери и окна, а также поврежденные от града крыши – вот самые распространенные примеры того, как стихия наносит урон», - говорит Таави Кийбус.

Руководитель группы по рассмотрению имущественных ущербов Пирет Йыхвик напоминает квартирным товариществам о том, как важно вовремя застраховать жилой дом, особенно перед наступлением осени, которая традиционно славится своими штормами.

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