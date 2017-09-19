Ураган "Мария" усилился до самой разрушительной категории

Бушующий в Атлантике ураган "Мария" в ночь на понедельник усилился до максимальной категории по пятибальной шкале Саффира - Симпсона, сообщает Reuters со ссылкой на американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

На островах Карибского моря, по которым придется основной удар стихии, жителей предупреждают о неизбежных опасных последствиях. Еще несколько часов назад метеорологи считали "Марию" ураганом четвертой категории, сообщает портал Newsru.com.

К настоящему моменту эпицентр урагана находился в 70 километрах от французского острова Мартиника, максимальная скорость ветра составляет около 260 километров в час (160 миль в час) или примерно 70 метров в секунду. При этом в Центре считают, что ураган еще может набрать силу.

По данным метеорологов, "Мария" ударит по северо-восточным Карибским островам в ближайшие часы. Повышенный уровень опасности из-за урагана объявлен на Гваделупе, Доминике, Сент-Китсе, Невисе, Монтсеррате.

Во вторник "Мария" доберется до Виргинских островов и находящегося под управлением США острова Пуэрто-Рико, который всего несколько назад значительно пострадал в результате урагана "Ирма". Власти Пуэрто-Рико уже ввели режим чрезвычайного положения и объявили эвакуацию граждан.