Фото и видео: на Латвию обрушился сильный ливень, улицы превратились в реки

По всей Латвии продолжаются проливные дожди. В некоторых регионах возможно затопление низин рек и лугов, а в Риге за день выпадет самое большое количество осадков за последние четыре месяца. Ливень парализовал движение всего транспорта в Риге, всюду огромные пробки.

Как уже сообщалось, во второй половине ночи и с утра понедельника через Латвию проходит обширная зона облачности и интенсивных дождей. В течение ночи больше всего осадков вылилось в юго-восточных регионах, а также в Земгале и Латгалии, где в понедельник к 9 часам утра уже выпало 20-30 мм осадков. Особенно дождливо было в Резекне, пишет Rus.TVNET.

Синоптики: это рекорд

Синоптик Лаура Круминя прогнозирует, что в течение дня на большей части территории будут наблюдаться сильные дожди с количеством осадков до 40 миллиметров. В отдельных регионах в центре Латвии существует вероятность 50 миллиметров дождей.

Интенсивные дожди приведут к затоплению низких мест не только в долинах рек, но и на лугах, стремительно будет повышаться уровень воды в реках.

Ожидаемое количество осадков составляет 35-45 миллиметров. Круминя добавила, что в течение минувшего лета такого интенсивного дождя в Риге еще не наблюдалось.

В социальных сетях появляется много фото- и видеоматериалов, на которых запечатлены сегодняшние, вызванные ливнем, потопы. Также фотографии и видео можно посмотреть по данной ссылке.