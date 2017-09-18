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Paduvihm Tokyo äritänaval.
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Ливень. Снимок иллюстративный.

Фото: Reuters Staff/REUTERS

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Paduvihm Tokyo äritänaval.
Reuters Staff/REUTERS

Фото и видео: на Латвию обрушился сильный ливень, улицы превратились в реки

18.09.2017 17:21
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По всей Латвии продолжаются проливные дожди. В некоторых регионах возможно затопление низин рек и лугов, а в Риге за день выпадет самое большое количество осадков за последние четыре месяца. Ливень парализовал движение всего транспорта в Риге, всюду огромные пробки.

Как уже сообщалось, во второй половине ночи и с утра понедельника через Латвию проходит обширная зона облачности и интенсивных дождей. В течение ночи больше всего осадков вылилось в юго-восточных регионах, а также в Земгале и Латгалии, где в понедельник к 9 часам утра уже выпало 20-30 мм осадков. Особенно дождливо было в Резекне, пишет Rus.TVNET.

Синоптики: это рекорд

Синоптик Лаура Круминя прогнозирует, что в течение дня на большей части территории будут наблюдаться сильные дожди с количеством осадков до 40 миллиметров. В отдельных регионах в центре Латвии существует вероятность 50 миллиметров дождей.

Интенсивные дожди приведут к затоплению низких мест не только в долинах рек, но и на лугах, стремительно будет повышаться уровень воды в реках.

Ожидаемое количество осадков составляет 35-45 миллиметров. Круминя добавила, что в течение минувшего лета такого интенсивного дождя в Риге еще не наблюдалось.

В социальных сетях появляется много фото- и видеоматериалов, на которых запечатлены сегодняшние, вызванные ливнем, потопы. Также фотографии и видео можно посмотреть по данной ссылке.

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